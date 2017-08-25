"ПСЖ" разгромил "Сент-Этьен": Неймар не забил ни одного мяча

Вчера, 23:59

Парижане нанесли "Сент-Этьену" первое поражение в нынешнем сезоне

Неймар (слева) не забил, Эдисон Кавани (справа) отметился дублем. Фото psg.fr
Неймар (слева) не забил, Эдисон Кавани (справа) отметился дублем. Фото psg.fr

В четвертом туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" разгромил на своем поле "Сент-Этьен".

Встреча в пятницу завершилась со счетом 3:0 в пользу "ПСЖ", в составе которого голами отметились Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти на 20-й минуте и забивший с игры на 89-й, а также Тиагу Мотта (51). Звездный новичок "ПСЖ" Неймар отыграл весь матч, но забитым голом или результативной передачей не отметился.

Парижане в четырех турах Лиги 1 одержала четыре победы, "Сент-Этьен" потерял первые очки в чемпионате.

Напомним, что в третьем туре чемпионата Франции самый дорогой футболист мира Неймар забил первый дубль за "ПСЖ".
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Сегодня|Спорт

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