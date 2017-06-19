Путь в Киев: результаты жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов
Первые матчи нового сезона ЛЧ пройдут 27 и 28 июня
В Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда нового сезона в Лиге чемпионов. Первый клуб из Косово в истории еврокубков "Трепча 89" сыграет с "Викингуром" с Фарерских островов.
Результаты жеребьевки первого отборочного раунда:
"Викингур" (Фареры) – "Трепча 89" (Косово).
"Хибернианс" (Мальта) – "Таллин" (Эстония).
"Алашкерт" (Армения) – "Санта-Колома" (Андорра).
"ТНС" (Уэльс) – "Европа" (Гибралтар).
"Линфелд" (Северная Ирландия) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино).
Первые матчи пройдут 27 и 28 июня, а ответные – 4 и 5 июля. Команды, указанные первыми, начнут противостояния дома.
Финал Лиги чемпионов-2018 состоится в Киеве.
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