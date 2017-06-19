Путь в Киев: результаты жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда нового сезона в Лиге чемпионов. Первый клуб из Косово в истории еврокубков "Трепча 89" сыграет с "Викингуром" с Фарерских островов.

Результаты жеребьевки первого отборочного раунда:

"Викингур" (Фареры) – "Трепча 89" (Косово).

"Хибернианс" (Мальта) – "Таллин" (Эстония).

"Алашкерт" (Армения) – "Санта-Колома" (Андорра).

"ТНС" (Уэльс) – "Европа" (Гибралтар).

"Линфелд" (Северная Ирландия) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино).

Первые матчи пройдут 27 и 28 июня, а ответные – 4 и 5 июля. Команды, указанные первыми, начнут противостояния дома.

Финал Лиги чемпионов-2018 состоится в Киеве.