Пять команд пробились в групповой этап Лиги чемпионов

Во вторник прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Марибор" минимально обыграл "Хапоэль" из Беер-Шевы и пробился в групповой этап ЛЧ благодаря голам, забитым на выезде. Сегодня словенцы выиграли со счетом 1:0, а неделю назад в Израиле проиграли со счетом 1:2.

"Ницца", проигравшая в первом матче "Наполи" неделю назад со счетом 0:2, уступила с таким же счетом и дома. За итальянский клуб во втором тайме забили Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье.

"Риека" на своем поле уступила греческому "Олимпиакосу" со счетом 0:1. Единственный гол на 25-й минуте забил немецкий полузащитник Марко Марин. В первом матче "Олимпиакос" выиграл 2:1, так что греки сыграют в групповом этапе.

"Севилья" прошла турецкий "Истанбул Башакшехир". После выездной победы 2:1 испанский клуб на своем поле вел с таким же счетом до 83-й минуты, но в итоге сыграл вничью – 2:2.

Ранее "Астана" победила "Селтик" со счетом 4:3, но вылетела из турнира.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 августа.

Напомним, что Украину в Лиге чемпионов представит "Шахтер" – команда стартует сразу в групповом этапе. Киевское "Динамо" уступило "Янг Бойз" в третьем раунде квалификации и продолжает борьбу в Лиге Европы.