"Реал" намерен установить отступные за Асенсио в размере 500 миллионов евро

"Реал" хочет увеличить сумму отступных за полузащитника Марко Асенсио. Как сообщает Marca, в нынешнем контракте 21-летнего испанца, рассчитанном до 2022 года, прописана сумма в размере 350 миллионов евро.

По данным источника, ее планируется увеличить до 500 миллионов. Также будет увеличена зарплата Асенсио, которая составляет 3,5 миллиона евро в год. Ее увеличат до 4,5 миллиона вместе с продлением контракта на год.

Напомним, что два дня назад "Реал" уничтожил "Барселону" в борьбе за Суперкубок. Один из голов забил Асенсио.