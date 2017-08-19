"Реал" намерен установить отступные за Асенсио в размере 500 миллионов евро

Вчера, 11:48

Полузащитнику поднимут на миллион зарплату и продлят контракт

Марко Асенсио. Фото AFP
Марко Асенсио. Фото AFP

"Реал" хочет увеличить сумму отступных за полузащитника Марко Асенсио. Как сообщает Marca, в нынешнем контракте 21-летнего испанца, рассчитанном до 2022 года, прописана сумма в размере 350 миллионов евро.

По данным источника, ее планируется увеличить до 500 миллионов. Также будет увеличена зарплата Асенсио, которая составляет 3,5 миллиона евро в год. Ее увеличат до 4,5 миллиона вместе с продлением контракта на год.

Напомним, что два дня назад "Реал" уничтожил "Барселону" в борьбе за Суперкубок. Один из голов забил Асенсио.
футбол, Реал Мадрид, Марко Асенсио

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СЭ

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