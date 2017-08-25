Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 14:46

"Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Партизаном" и "Скендербеу", а "Заре" достались "Атлетик", "Герта" и "Эстерсунд"

Сезон обещает быть эпичным, пишет Twitter Лиги Европы
Сезон обещает быть эпичным, пишет Twitter Лиги Европы

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Перед жеребьевкой 48 участников были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. В каждой из 12 групп в результате жеребьевки оказалось по одному представителю каждой корзины.

Украинские клубы "Динамо" и "Заря" также получили своих соперников.

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.

Результаты жеребьевки Лиги Европы:

Группа А
 Группа В
 Группа С
 Группа D
"Вильяреал"
"Маккаби" Т-А
"Астана"
"Славия"
 "Динамо"
"Янг Бойз"
"Партизан"
"Скендербеу"		 "Брага"
"Лудогорец"
"Хоффенхайм"
"Истанбул" Б
 "Милан"
"Аустрия"
"Риека"
"АЕК"
Группа E
 Группа F
 Группа G
 Группа H
"Олимпик"
"Эвертон"
"Аталанта"
"Аполлон"
 "Копенгаген"
"Локомотив"
"Шерифф"
"Злин"
 "Виктория"
"Стяуа"
"Хапоэль" Б-Ш
"Лугано"
 "Арсенал"
БАТЭ
"Кельн"
"Црвена Звезда"
Группа I
 Группа J
 Группа K
 Группа L
"Зальцбург"
"Марсель"
"Витория"
"Коньяспор"
 "Атлетик"
"Герта"
"Заря"
"Эстерсунд"		 "Лацио"
"Ницца"
"Зюлте-Варегем"
"Витесс"
 "Зенит"
"Реал Сосьедад"
"Русенборг"
"Вардар"


Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря

Напомним, что в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".
Лига Европы, Динамо Киев, Заря Луганск

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Сегодня|Спорт

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