Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

"Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Партизаном" и "Скендербеу", а "Заре" достались "Атлетик", "Герта" и "Эстерсунд"

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Перед жеребьевкой 48 участников были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. В каждой из 12 групп в результате жеребьевки оказалось по одному представителю каждой корзины.

Украинские клубы "Динамо" и "Заря" также получили своих соперников.

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.

Результаты жеребьевки Лиги Европы:





Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

"Вильяреал"

"Маккаби" Т-А

"Астана"

"Славия"

"Динамо"

"Янг Бойз"

"Партизан"

"Скендербеу" "Брага"

"Лудогорец"

"Хоффенхайм"

"Истанбул" Б

"Милан"

"Аустрия"

"Риека"

"АЕК"

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

"Олимпик"

"Эвертон"

"Аталанта"

"Аполлон"

"Копенгаген"

"Локомотив"

"Шерифф"

"Злин"

"Виктория"

"Стяуа"

"Хапоэль" Б-Ш

"Лугано"

"Арсенал"

БАТЭ

"Кельн"

"Црвена Звезда"

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

"Зальцбург"

"Марсель"

"Витория"

"Коньяспор"

"Атлетик"

"Герта"

"Заря"

"Эстерсунд" "Лацио"

"Ницца"

"Зюлте-Варегем"

"Витесс"

"Зенит"

"Реал Сосьедад"

"Русенборг"

"Вардар"





Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 14 сентября

Тур 2: 28 сентября

Тур 3: 19 октября

Тур 4: 2 ноября

Тур 5: 23 ноября

Тур 6: 7 декабря

Напомним, что в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".