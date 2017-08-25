Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
"Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Партизаном" и "Скендербеу", а "Заре" достались "Атлетик", "Герта" и "Эстерсунд"
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Перед жеребьевкой 48 участников были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. В каждой из 12 групп в результате жеребьевки оказалось по одному представителю каждой корзины.
Украинские клубы "Динамо" и "Заря" также получили своих соперников.
По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.
Результаты жеребьевки Лиги Европы:
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|"Вильяреал"
"Маккаби" Т-А
"Астана"
"Славия"
|"Динамо"
"Янг Бойз"
"Партизан"
"Скендербеу"
|"Брага"
"Лудогорец"
"Хоффенхайм"
"Истанбул" Б
|"Милан"
"Аустрия"
"Риека"
"АЕК"
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|"Олимпик"
"Эвертон"
"Аталанта"
"Аполлон"
|"Копенгаген"
"Локомотив"
"Шерифф"
"Злин"
|"Виктория"
"Стяуа"
"Хапоэль" Б-Ш
"Лугано"
|"Арсенал"
БАТЭ
"Кельн"
"Црвена Звезда"
|Группа I
|Группа J
|Группа K
|Группа L
|"Зальцбург"
"Марсель"
"Витория"
"Коньяспор"
|"Атлетик"
"Герта"
"Заря"
"Эстерсунд"
|"Лацио"
"Ницца"
"Зюлте-Варегем"
"Витесс"
|"Зенит"
"Реал Сосьедад"
"Русенборг"
"Вардар"
Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря
Напомним, что в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".
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