Роналду до конца лета может покинуть "Реал" из-за дисквалификации

Сегодня, 15:26

Футболист отстранен на пять матчей за толчок судьи, но считает это несправедливостью

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может уйти из клуба. Об этом сообщили люди из ближайшего окружения португальца.

Во многом это связано с 5-матчевой дисквалификацией форварда за толчок судьи в матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Игрок уже пропустил два матча.

"В данный момент Роналду сконцентрирован только на работе", – приводит El Pais слова человека из близкого окружения Криштиану Роналду. – "Он тренируется с командой, как и всегда, однако мы не можем гарантировать, что Криштиану останется в "Реале". Посмотрим, как будут развиваться события до 31 августа".

"Реал" обжаловал отстранение португальского футболиста, но Административный трибунал по спорту отклонил апелляцию клуба. Португальский колдун уверен, что Криштиану Роналду проклят.

Этим летом уже были слухи об уходе Роналду из "Реала" на волне скандала с неуплатой налогов. Позднее в СМИ сообщили, что форвард изменил свое мнение.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

СЭ

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