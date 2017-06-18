Россия уже потратила на подготовку к ЧМ-2018 638 миллиардов рублей

Было построено 27 новых гостиниц и создано 100 тысяч новых рабочих мест

Во время конференции РФС была обнародована информация о чемпионате мира 2018 года.

Согласно инфографике, Россия инвестировала в подготовку турнира 638 миллиардов рублей, построено 27 новых гостиниц и создано 100 тысяч новых рабочих мест.

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось открытие Кубка конфедераций – турнир, который предшествует чемпионату мира. Турнир продлится до 2 июля. В стартовом матче сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0).