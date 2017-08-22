Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге. Юбилейным для 31-летнего футболиста стал мяч, забитый в ворота "Манчестер Сити" в выездном матче второго тура АПЛ.

На 35-й минуте у "ирисок" прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Руни переправил мяч в сетку ворот "горожан". Теперь форвард по количеству голов в АПЛ отстает только от легендарного Алана Ширера (260).

Руни забил 183 мяча за "Манчестер Юнайтед" и 17 – за "Эвертон". Два гола за "ирисок" Уэйн забил уже в этом сезоне.

В первом туре он принес победу "Эвертону" в матче против "Сток Сити" и сразу же установил рекорд.

Ранее болельщики включили гол Руни в список лучших за всю историю Премьер-лиги.