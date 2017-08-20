Самир Насри в чемпионате Турции будет зарабатывать четыре миллиона евро в год

Полузащитник "МанСити" в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с "Антальяспором"

Французский полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри прилетел в Турцию для завершения перехода в турецкий "Антальяспор".

По данным местного издания Fanatik, Насри подпишет с "Антальяспором" двухлетний контракт с зарплатой четыре миллиона евро за сезон. Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Самира Насри в 16 миллионов евро.

Контракт 30-летнего француза с "Манчестер Сити" истекает летом 2019 года. В прошедшем сезоне Насри на правах аренды выступал за "Севилью" и забил три гола в 31 матче.

Ранее этим летом состав "Антальяспора" пополнил другой французский футболист – форвард Жереми Менез, перешедший из "Бордо".

Напомним, что ранее сегодня появилась информация, что "Манчестер Сити" готов выплатить 300 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте звезды "Барселоны" Лео Месси. Если этот переход состоится, то он станет рекордным в истории футбола. На данный момент лидерство удерживает трансфер Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.