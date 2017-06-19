Сборная Германии стартовала с победы на Кубке Конфедераций

Сборная Германии по футболу обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.

Встреча группы В, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом – 3:2 в пользу немецкой сборной, в составе которой отличились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44-я, с пенальти) и Леон Горецка (48-я). У австралийцев забили Томас Рогич (41-я) и Томи Юрич (56-я).

После первого тура в квартете В по три очка имеют команды Чили и Германии, которые во втором туре 22 июня сыграют между собой. В другом матче в этот же день австралийцы встретятся с камерунцами.