Серб Джордже Басанович переходит в "Динамо" – СМИ

Стоимость 21-летнего защитника оценивается в 200 тысяч евро

Киевское "Динамо" планирует в ближайшее время подписать контракт с левым защитником сербского клуба "Чукарички" Джордже Басановичем.

Ранее сообщалось, что Басанович присутствовал на матче 5-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и кропивницкой "Зиркой".

Добавим, что известный немецкий портал transfermarkt.de, специализирующийся на максимально объективной оценке стоимости футболистов, оценивает 21-летнего Басановича в 200 тысяч евро.

Напомним, что завтра "Динамо" сыграет в Лиге Европы против "Мартиму". Лидер киевлян Андрей Ярмоленко заявил, что клуб не имеет права остаться без еврокубков.