Сергей Ребров может возглавить "Аль-Ахли" – СМИ

Как стало известно КОМАНДЕ1, бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров находится в шаге от подписания контракта с "Аль-Ахли" из Саудовский Аравии. Все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и собственно заключить соглашение. Не исключено, что помощниками Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в "Динамо".

"Аль-Ахли" из Джидды – трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля. В свое время его возглавляли такие известные специалисты, как Карел Яролим, Луис Фелипе Сколари и Диди. Ребров сменит швейцарца Кристиана Гросса.

В этом году "Аль-Ахли" занял в национальном первенстве второе место и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.