Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по количеству удалений

Защитник "Реала" уже 18 раз получал красную карточку

Капитан "Реала" Серхио Рамос присоединился к компании главных антирекордсменов испанского первенства по количеству удалений. Красная карточка, полученная футболистом под занавес противостояния с "Депортиво" в первом туре Примеры, стала 18-й в его карьере.

Также по 18 раз удалялись с поля уже завершившие карьеру футболистов Пабло Альфаро и Хави Агуадо, выступавшие на позиции центрального защитника.

На старте нового сезона чемпионы Испании одержали убедительную победу над "Депортиво" на выезде со счетом 3:0.