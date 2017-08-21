Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по количеству удалений

Сегодня, 10:59

Защитник "Реала" уже 18 раз получал красную карточку

Красная Рамосу. Фото AFP
Красная Рамосу. Фото AFP

Капитан "Реала" Серхио Рамос присоединился к компании главных антирекордсменов испанского первенства по количеству удалений. Красная карточка, полученная футболистом под занавес противостояния с "Депортиво" в первом туре Примеры, стала 18-й в его карьере.

Также по 18 раз удалялись с поля уже завершившие карьеру футболистов Пабло Альфаро и Хави Агуадо, выступавшие на позиции центрального защитника.

На старте нового сезона чемпионы Испании одержали убедительную победу над "Депортиво" на выезде со счетом 3:0.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Серхио Рамос

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Источник:

Championat.ru

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