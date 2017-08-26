"Шахтер" начинает продажу билетов на домашние матчи в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:42

Болельщики смогут приобрести пропуска на матчи против "Наполи" и "Фенейоорда" в четыре этапа

ОСК &quot;Металлист&quot; примет матчи Лиги чемпионов. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
ОСК "Металлист" примет матчи Лиги чемпионов. Фото ФК "Шахтер"

Домашние поединки в рамках Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проведет в ОСК "Металлист" в Харькове.

Реализация билетов пройдет в несколько этапов. Приоритетное право покупки получат владельцы абонементов и карт Fan ID.

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1-й этап (26–27 августа). Владельцы абонементов – 2017/18 смогут приобрести билеты на игры с "Наполи" и "Фейеноордом" или до 4 "пакетов Лиги чемпионов".

2-й этап (28–29 августа). Владельцы Fan ID вправе купить 2 билета на матчи с "Наполи" и "Фейеноордом" или не более 2 "пакетов ЛЧ" в том случае, если:

- посетили 3 встречи Премьер-лиги сезона-2017/18;

- посетили 1 или 2 игры чемпионата и приобрели билет на поединок "Шахтер" – "Заря".

3-й этап (30 августа – 2 сентября). При условии покупки билета на матч с "Зарей" болельщики смогут приобрести билеты на игры с "Наполи" и "Фейеноордом" или не более 2 "пакетов ЛЧ".

4-й этап (с 3 сентября). Свободная продажа в случае наличия билетов и онлайн-продажа на поединок "Шахтер" – "Наполи" на shakhtar.com.

Зарегистрированные болельщики получат СМС со специальным кодом. Для приобретения "пакета ЛЧ" или билетов необходимо предъявить удостоверение личности и СМС-код в кассах ОСК "Металлист".

В сезоне-2017/18 ФК "Шахтер" внедряет систему динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).

После жеребьевки Паулу Фонсека заявил, что его команде попалась одна из самых тяжелых групп, что только могла быть. А капитан "горняков" Дарио Срна отметил, что слабых соперников в Лиге чемпионов быть не может.

Ранее стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов, где команда котируется у букмекеров наравне с "Порту" и "Бенфикой".
билеты, футбол, болельщики, Лига чемпионов, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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