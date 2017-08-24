"Шахтер" поздравил с Днем Независимости Украины

Сегодня, 17:37

Донецкий клуб желает спокойствия и стабильности стране

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Украины донецкий "Шахтер" поздравил страну с Днем независимости.

"Государство с большими возможностями и потенциалом развития – такой Украину знают во всем мире. Сильная, красивая и процветающая страна – такой ее хотят видеть украинцы.

В этот день желаем согласия, мира и благополучия. Пусть в Украину вернется спокойствие и стабильность, а в каждом доме будет достаток и счастье!", – говорится в сообщении на официальном сайте "горняков".

Напомним, олимпийский призер борец Жан Беленюк в День Независимости слепил глечик.
футбол, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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