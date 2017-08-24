"Шахтер" поздравил с Днем Независимости Украины
Донецкий клуб желает спокойствия и стабильности стране
Чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Украины донецкий "Шахтер" поздравил страну с Днем независимости.
"Государство с большими возможностями и потенциалом развития – такой Украину знают во всем мире. Сильная, красивая и процветающая страна – такой ее хотят видеть украинцы.
В этот день желаем согласия, мира и благополучия. Пусть в Украину вернется спокойствие и стабильность, а в каждом доме будет достаток и счастье!", – говорится в сообщении на официальном сайте "горняков".
Напомним, олимпийский призер борец Жан Беленюк в День Независимости слепил глечик.
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