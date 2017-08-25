"Шахтер" в Лиге чемпионов котируется наравне с "Порту" и "Бенфикой"
Аналитики букмекерских контор начали принимать ставки на победителя Лиги чемпионов
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".
Горняки попали в группу F, где соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд".
В прошлом сезоне "МанСити" в чемпионате Англии занял третье место, а в первых двух турах этого сезона набрал 4 очка. "Наполи" также стал третьим в прошлом сезоне в Серии А, а в нынешнем чемпионате стартовал с выездной победы над "Сампдорией" (4:2). "Фейеноорд" – чемпион Голландии, в двух стартовых турах нового сезона команда из Роттердама одержала две победы.
Аналитики букмекерских контор начали принимать ставки на победителя Лиги чемпионов. Из 32-х участников турнира "Шахтер" вместе с "Порту" и "Бенфикой" занимает место с 19-го по 21-е с коэффициентов на победу 150.
Фавориты – "Реал" (4,50), "Барселона" (8), "Бавария" (8) и "ПСЖ" (8).
Коэффициенты на победу в Лиге чемпионов:
1. "Реал" – 4,50
2. "Барселона" – 8
3. "Бавария" – 8
4. "ПСЖ" – 8
5. "Манчестер Сити" – 12
6. "Манчестер Юнайтед" – 12
7. "Ювентус" – 15
8. "Челси" – 17
9. "Атлетико" – 21
10. "Ливерпуль" – 21
11. "Боруссия" – 34
12. "Наполи" – 34
13. "Тоттенхэм" – 41
14. "Лейпциг" – 67
15. "Монако" – 80
16. "Севилья" – 80
17. "Рома" – 80
18. "Бешикташ" – 125
19. "Шахтер" – 150
20. "Порту" – 150
21. "Бенфика" – 150
22. "Спортинг" – 200
23. "Фейеноорд" – 200
24. ЦСКА Москва – 200
25. "Спартак" – 250
26. "Базель" – 250
27. "Андерлехт" – 250
28. "Селтик" – 250
29. АПОЕЛ – 400
30. "Олимпиакос" – 1000
31. "Карабах" – 1000
32. "Марибор" – 1000
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