"Шахтер" в Лиге чемпионов котируется наравне с "Порту" и "Бенфикой"

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".

Горняки попали в группу F, где соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд".

В прошлом сезоне "МанСити" в чемпионате Англии занял третье место, а в первых двух турах этого сезона набрал 4 очка. "Наполи" также стал третьим в прошлом сезоне в Серии А, а в нынешнем чемпионате стартовал с выездной победы над "Сампдорией" (4:2). "Фейеноорд" – чемпион Голландии, в двух стартовых турах нового сезона команда из Роттердама одержала две победы.

Аналитики букмекерских контор начали принимать ставки на победителя Лиги чемпионов. Из 32-х участников турнира "Шахтер" вместе с "Порту" и "Бенфикой" занимает место с 19-го по 21-е с коэффициентов на победу 150.

Фавориты – "Реал" (4,50), "Барселона" (8), "Бавария" (8) и "ПСЖ" (8).

Коэффициенты на победу в Лиге чемпионов:



1. "Реал" – 4,50

2. "Барселона" – 8

3. "Бавария" – 8

4. "ПСЖ" – 8

5. "Манчестер Сити" – 12

6. "Манчестер Юнайтед" – 12

7. "Ювентус" – 15

8. "Челси" – 17

9. "Атлетико" – 21

10. "Ливерпуль" – 21

11. "Боруссия" – 34

12. "Наполи" – 34

13. "Тоттенхэм" – 41

14. "Лейпциг" – 67

15. "Монако" – 80

16. "Севилья" – 80

17. "Рома" – 80

18. "Бешикташ" – 125

19. "Шахтер" – 150

20. "Порту" – 150

21. "Бенфика" – 150

22. "Спортинг" – 200

23. "Фейеноорд" – 200

24. ЦСКА Москва – 200

25. "Спартак" – 250

26. "Базель" – 250

27. "Андерлехт" – 250

28. "Селтик" – 250

29. АПОЕЛ – 400

30. "Олимпиакос" – 1000

31. "Карабах" – 1000

32. "Марибор" – 1000