Шотландский вратарь забыл о сопернике и пропустил курьезный гол

Забавный гол был забит в матче четвертого тура чемпионата Шотландии между "Росс Каунти" и "Рейнджерс".

На 41-й минуте голкипер хозяев Скотт Фокс обыграл соперника в своей штрафной, но завозился с мячом и позволил себя обокрасть. Легким голом отметился форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос.

Матч завершился уверенной победой гостей – 3:1.



"Рейнджерс" идет в чемпионате Шотландии пятым с 7 очками, "Росс Каунти" – девятый (3 балла).