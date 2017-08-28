Шотландский вратарь забыл о сопернике и пропустил курьезный гол

Сегодня, 11:41

Голкипер "Росс Каунти" помог отличиться форварду "Рейнджерс"

Скотт Фокс неудачно сыграл в своей штрафной
Скотт Фокс неудачно сыграл в своей штрафной

Забавный гол был забит в матче четвертого тура чемпионата Шотландии между "Росс Каунти" и "Рейнджерс".

На 41-й минуте голкипер хозяев Скотт Фокс обыграл соперника в своей штрафной, но завозился с мячом и позволил себя обокрасть. Легким голом отметился форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос.

Матч завершился уверенной победой гостей – 3:1.

"Рейнджерс" идет в чемпионате Шотландии пятым с 7 очками, "Росс Каунти" – девятый (3 балла).
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Источник:

Eurosport

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