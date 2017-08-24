"Славия" Руслана Ротаня покидает Лигу чемпионов

Пражский клуб по сумме двух матчей проиграл киприотам

Увы, украинский полузащитник Руслан Ротань не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Его "Славия" по сумме двух матчей уступила кипрскому клубу АПОЭЛ.

В первом поединке киприоты выиграли – 2:0. А сегодня в Праге была зафиксирована ничья – 0:0.

Руслан Ротань отыграл за "Славию" 60 минут.

Напомним, что сегодня "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.