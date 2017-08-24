"Славия" Руслана Ротаня покидает Лигу чемпионов

Вчера, 23:52

Пражский клуб по сумме двух матчей проиграл киприотам

Ничья в Праге. Фото Twitter
Ничья в Праге. Фото Twitter

Увы, украинский полузащитник Руслан Ротань не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Его "Славия" по сумме двух матчей уступила кипрскому клубу АПОЭЛ.

В первом поединке киприоты выиграли – 2:0. А сегодня в Праге была зафиксирована ничья – 0:0.

Руслан Ротань отыграл за "Славию" 60 минут.

Напомним, что сегодня "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.
футбол, Лига чемпионов, АПОЭЛ, Славия Прага

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Сегодня|Спорт

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