"Славия" Руслана Ротаня покидает Лигу чемпионов
Пражский клуб по сумме двух матчей проиграл киприотам
Увы, украинский полузащитник Руслан Ротань не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Его "Славия" по сумме двух матчей уступила кипрскому клубу АПОЭЛ.
В первом поединке киприоты выиграли – 2:0. А сегодня в Праге была зафиксирована ничья – 0:0.
Руслан Ротань отыграл за "Славию" 60 минут.
Напомним, что сегодня "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.
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