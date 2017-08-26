Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "МанСити" вырвал победу в матче с "Борнмутом"

Сегодня, 16:59

"Манчестер Сити" вырвал победу на добавленных минутах

&quot;Манчестер Сити&quot; вырвал победу на добавленных минутах. Фото mancity.com
"Манчестер Сити" вырвал победу на добавленных минутах. Фото mancity.com

"Манчестер Сити" одержал тяжелую выездную победу над "Борнмутом" в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча в Борнмуте закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Габриэль Жезус (21-я минута) и Рахим Стерлинг (90+7), который за слишком бурное празднование с фанатами получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В составе "Борнмута" отличился Чарли Дэниелс (13).

"Горожане" возглавили турнирную таблицу премьер-лиги с 7 очками, "Борнмут" потерпел три поражения в трех первых турах и занимает 17-е место.

Напомним, что в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины донецкий "Шахтер", который сыграет с "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноордом".

"Возможно, это одна из самых тяжелых групп, что только могла быть", – так прокомментировал итоги жеребьевки главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Рахим Стерлинг

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Сегодня|Спорт

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