Соперник "Зари" в Лиге Европы недоволен жеребьевкой: такие соперники не привлекут зрителей

Соперник луганской "Зари" по групповому этапу Лиги Европы берлинская "Герта" осталась разочарована жеребьевкой еврокубка.

В клубе радуются возвращению на евроарену спустя 8 лет, но разочарованы уровнем соперников. Напомним, берлинцы в группе сыграют с "Зарей", "Атлетиком" и "Эстерсундом".

В клубе считают, что такие оппоненты не привлекут зрителей на "Олимпиаштадион", вмещающий 75 тысяч зрителей. Отметим, что "Герта" – единственный клуб в Бундеслиге, который не имеет чисто футбольного стадиона. Это существенно влияет на посещаемость домашних матчей команды.

"Мы очень рады вернуться в еврокубки. Но возвращение могло быть более привлекательным. Надеюсь, что наши матчи посетит больше зрителей, чем было во время последнего нашего евросезона", – выразил надежду менеджер клуба Майкл Преец в интервью BILD.

В 2009 году "Герта" играла в одной группе со "Спортингом", "Хеуренвеном" и "Вентспилсом".

"Герта" сыграет дома с "Зарей" 2 ноября. Ранее стал известен полный календарь луганского клуба в Лиге Европы. Также своих соперников в Лиге Европы узнало киевское "Динамо".