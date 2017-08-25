Соперники "Зари" в групповом этапе Лиги Европы
Третья команда чемпионата Украины прошлого сезона сыграет с испанским "Атлетико", немецкой "Гертой" и шведским "Эстерсундом"
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнала и третья команда прошлого сезона в Украине – луганская "Заря".
Команда Юрия Вернидуба сыграет с испанским "Атлетико" из Бильбао, немецкой "Гертой" и шведским "Эстерсундом".
Напомним, что "Заря" неважно начала сезон и занимает пока лишь восьмое место в таблице чемпионата Украины. В шести матчах команда одержала лишь одну победу.
Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря
По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.
Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы сыграет также киевское "Динамо". В раунде плей-офф команда Хацкевича прошла португальский "Маритиму", победив дома 3:1 после 0:0 на выезде.
Вы сейчас просматриваете новость "Соперники "Зари" в групповом этапе Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии