Соперники "Зари" в групповом этапе Лиги Европы

Сегодня, 14:38

Третья команда чемпионата Украины прошлого сезона сыграет с испанским "Атлетико", немецкой "Гертой" и шведским "Эстерсундом"

&quot;Заря&quot; узнала соперников в Лиге Европы. Фото AFP
"Заря" узнала соперников в Лиге Европы. Фото AFP

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнала и третья команда прошлого сезона в Украине – луганская "Заря".

Команда Юрия Вернидуба сыграет с испанским "Атлетико" из Бильбао, немецкой "Гертой" и шведским "Эстерсундом".

Напомним, что "Заря" неважно начала сезон и занимает пока лишь восьмое место в таблице чемпионата Украины. В шести матчах команда одержала лишь одну победу.

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы сыграет также киевское "Динамо". В раунде плей-офф команда Хацкевича прошла португальский "Маритиму", победив дома 3:1 после 0:0 на выезде.
Лига Европы, Заря Луганск

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Сегодня|Спорт

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