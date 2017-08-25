Состав сборной Украины на матчи с Турцией и Исландией

Сегодня, 21:56

Андрей Шевченко на матчи с Турцией и Исландией вызвал 26 человек

Андрей Шевченко вызвал 26 футболистов. Фото ФФУ
Андрей Шевченко вызвал 26 футболистов. Фото ФФУ

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 26 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против сборных Турции (2 сентября в Харькове) и Исландии (5 сентября в Рейкьявике). К семи легионерам, которых "коуч" вызвал ранее, добавились футболисты, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Состав сборной Украины на матчи против Турции и Исландии:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Максим Коваль ( "Динамо" Киев), Андрей Лунин ( "Заря" Луганск).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба – "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Славия" Прага, Чехия), Николай Матвиенко ("Ворскла", Полтава).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Руслан Ротань ( "Славия" Прага, Чехия), Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ( "Генк", Бельгия), Александр Зинченко ( "Мачестер Сити", Англия), Владлен Юрченко ( "Байер", Германия).

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба – "Динамо")

Напомним, что сборная Украины занимает 27-е место в рейтинге ФИФА. Интересно, что на выездной матч против Исландии, который состоится 5 сентября, все билеты были проданы за сутки. Перед поединков с Турцией, который пройдет в Харькове, сборная Украины проведет открытую для болельщиков тренировку.
Андрей Шевченко, Сборная Украины, ЧМ-2018

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ФФУ

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