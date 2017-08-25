Состав сборной Украины на матчи с Турцией и Исландией

Андрей Шевченко на матчи с Турцией и Исландией вызвал 26 человек

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 26 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против сборных Турции (2 сентября в Харькове) и Исландии (5 сентября в Рейкьявике). К семи легионерам, которых "коуч" вызвал ранее, добавились футболисты, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Состав сборной Украины на матчи против Турции и Исландии:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Максим Коваль ( "Динамо" Киев), Андрей Лунин ( "Заря" Луганск).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба – "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Славия" Прага, Чехия), Николай Матвиенко ("Ворскла", Полтава).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Руслан Ротань ( "Славия" Прага, Чехия), Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ( "Генк", Бельгия), Александр Зинченко ( "Мачестер Сити", Англия), Владлен Юрченко ( "Байер", Германия).

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба – "Динамо")

Напомним, что сборная Украины занимает 27-е место в рейтинге ФИФА. Интересно, что на выездной матч против Исландии, который состоится 5 сентября, все билеты были проданы за сутки. Перед поединков с Турцией, который пройдет в Харькове, сборная Украины проведет открытую для болельщиков тренировку.