Состоялась жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги Европы
Представители Украины вступят в борьбу за трофей с третьего раунда
В понедельник, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги Европы сезона 2017/2018 годов.
Матчи первого раунда состоятся 29 июня и 6 июля. Второго – 13 и 20 июля.
Жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги Европы:
Маккаби (Т-А, Израиль) – Тирана (Албания)
Кайрат (Казахстан) – Атлантас (Литва)
Бейтар Иерусалим (Изаиль) – Вашаш (Венгрия)
Ордабасы (Казахстан) – Широки Брег (Босния и Герцеговина)
Црвена Звезда (Сербия) – Флориана (Мальта)
Валетта (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино)
Вентспилс (Латвия) – Валур Рейкьявик (Исландия)
Сент-Джонстон (Шотландия) – Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия)
Шахтер (Беларусь) – Судува (Литва)
Младость (Сербия) – Интер (Азербайджан)
Чихура (Грузия) – Альтах (Австрия)
Фола (Люксембург) – Милсами (Македония)
Партизани (Албания) – Ботев (Болгария)
Санта-Колома (Андорра) – Осиек (Хорватия)
Заря (Молдова) – Сараево (Босния и Герцеговина)
Бала Таун (Уэльс) – Вадуц (Лихтенштейн)
ВПС (ФИнляндия) – Олимпия (Словения)
Коннас-Ки (Уэльс) – ХИК (Финляндия)
Сейняйоки (Финляндия) – КР Рейкьявик (Исландия)
Ширак (Армения) – Горица (Словения)
Зиря (Азербайджан) – Дифферандж (Люксембург)
Войводина (Сербия) – Ружомберок (Словакия)
Слован (Словакия) – Пюник (Армения)
Работнички (Македония) – Тре Пенне (Сан-Марино)
Рейджерс (Шотландия) – Прогресс Недеркорн (Люксембург)
Домжале (Словения) – Флора (Эстония)
Крузейдерс (Северная Ирландия) – Лиепая (Латвия)
Нымме Калью (Эстония) – Торсхавн (Фарерские острова)
Левадия (Эстония) – Корк Сити (Ирландия)
Дачия (Молдова) – Шкендия (Македония)
Левски (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
Иртыш (Казахстан) – Дунав (Болгария)
Ягеллония (Польша) – Динамо Батуми (Грузия)
Железничар (Босния Герцеговина) – Зета (Черногория)
АЕК Ларнака (Кипр) – Линкольн (Гибралтар)
Мидтьюлланд (Дания) – Дерри Сити (Ирландия)
Динамо Минск (Беларусь) – Рунавуйк (Фарерские острвоа)
Ференцварош (Венгрия) – Еглава (Латвия)
Люнгбю (Дания) – Бангор Сити (Уэльс)
Тренчин (Словакия) – Торпедо (Грузия)
Лех (Польша) – Пелистер (Македония)
Младость (Черногория) – Гандзасар (Армения)
Видеотон (Венгрия) – Бальзан (Мальта)
АЕЛ Лимассол (Кипр) – Сент-Джозеф (Гибралтар)
Шкендербеу (Албания) – Сан-Жулиа (Андорра)
Хеугессун (Норвегия) – Колрейн (Северная Ирландия)
Стьярнан (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
Норрчепинг (Швеция) – Приштина (Косово)
АИК (Швеция) – Клаксвик (Фрарерские острова)
Жеребьевка 2 раунда квалификации Лиги Европы:
Партизани/Ботев – Бейтар/Вашаш
Железничар/Зета – АИК/Клаксвик
Хеугесунд/Колрайн – Лех/Пелистер
Аполлон (Кипр) – Заря/Сараево
АЕК Ларнака/Линкольн – Левадия/Корк Сити
Брондбю (Дания) – ВПС/Олимпия
Работнички/Тре Пенне – Динамо Минск/Рунавуйк
Кайрат/АТлантас – Шкендербеу/Сан-Жулия
Норрчепинг/Приштина – Сент-Джонстон/Тракай
Слован/Пюник – Люнгбю/Бангор Сити
Панионис (Греция) – Ширак/Горица
Хайдук (Хорватия) – Левски/Сутьеска
Стьярнан/Шемрок Роверс – Млада Болеслав (Чехия)
Зире/Дифферандж – Астра (Румыния)
Нымме Калью/Тросхавн – Видеотон/Бальзан
Маккаби Т-А/Тирана – Сюйнаюки/КР Рейкьявик
Чихура/Альтах – Динамо Брест (Беларусь)
Абердин (Шотландия) – Ордабасы/Широки Брег
Валетта/Фольгоре – Утрехт (Нидерланды)
Остерсунд (Швеция) – Галатасарай (Турция)
Ференцварош/Еглава – Мидтьюлланд/Дерри Сити
Войводина/Ружомберок – Бранн (Норвегия)
Младость/Интер – Фола/Милсами
Штурм Грац (Австрия) – Младость Подгорица/Гандзасар
Крузейдерс/Лиепая – Шахтер/Судува
Бала Таун/Вадуц – Оддс/Баллимена Юнайтед
Дачия/Шкендия – Коханс-Ки/ХИК
Габала – Ягеллония/Динамо Батуми
Вентспилс/Валур Рейкьявик – Домжале/Флора
Тренчин/Торпедо – Бней Иуда (Т-А, Израиль)
Рейнджерс/Прогресс Недеркорн – АЕЛ Лимассол/Сент-Джозеф
Иртыш/Дунав – Црвена Звезда/Флориана
Санта-Колома/Осиек – Люцерн (Швейцария)
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