Состоялась жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги Европы

Сегодня, 16:17

Представители Украины вступят в борьбу за трофей с третьего раунда

Фото AFP
Фото AFP

В понедельник, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги Европы сезона 2017/2018 годов.

Матчи первого раунда состоятся 29 июня и 6 июля. Второго – 13 и 20 июля.

Жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги Европы:

Маккаби (Т-А, Израиль) – Тирана (Албания)

Кайрат (Казахстан) – Атлантас (Литва)

Бейтар Иерусалим (Изаиль) – Вашаш (Венгрия)

Ордабасы (Казахстан) – Широки Брег (Босния и Герцеговина)

Црвена Звезда (Сербия) – Флориана (Мальта)

Валетта (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино)

Вентспилс (Латвия) – Валур Рейкьявик (Исландия)

Сент-Джонстон (Шотландия) – Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия)

Шахтер (Беларусь) – Судува (Литва)

Младость (Сербия) – Интер (Азербайджан)

Чихура (Грузия) – Альтах (Австрия)

Фола (Люксембург) – Милсами (Македония)

Партизани (Албания) – Ботев (Болгария)

Санта-Колома (Андорра) – Осиек (Хорватия)

Заря (Молдова) – Сараево (Босния и Герцеговина)

Бала Таун (Уэльс) – Вадуц (Лихтенштейн)

ВПС (ФИнляндия) – Олимпия (Словения)

Коннас-Ки (Уэльс) – ХИК (Финляндия)

Сейняйоки (Финляндия) – КР Рейкьявик (Исландия)

Ширак (Армения) – Горица (Словения)

Зиря (Азербайджан) – Дифферандж (Люксембург)

Войводина (Сербия) – Ружомберок (Словакия)

Слован (Словакия) – Пюник (Армения)

Работнички (Македония) – Тре Пенне (Сан-Марино)

Рейджерс (Шотландия) – Прогресс Недеркорн (Люксембург)

Домжале (Словения) – Флора (Эстония)

Крузейдерс (Северная Ирландия) – Лиепая (Латвия)

Нымме Калью (Эстония) – Торсхавн (Фарерские острова)

Левадия (Эстония) – Корк Сити (Ирландия)

Дачия (Молдова) – Шкендия (Македония)

Левски (Болгария) – Сутьеска (Черногория)

Иртыш (Казахстан) – Дунав (Болгария)

Ягеллония (Польша) – Динамо Батуми (Грузия)

Железничар (Босния Герцеговина) – Зета (Черногория)

АЕК Ларнака (Кипр) – Линкольн (Гибралтар)

Мидтьюлланд (Дания) – Дерри Сити (Ирландия)

Динамо Минск (Беларусь) – Рунавуйк (Фарерские острвоа)

Ференцварош (Венгрия) – Еглава (Латвия)

Люнгбю (Дания) – Бангор Сити (Уэльс)

Тренчин (Словакия) – Торпедо (Грузия)

Лех (Польша) – Пелистер (Македония)

Младость (Черногория) – Гандзасар (Армения)

Видеотон (Венгрия) – Бальзан (Мальта)

АЕЛ Лимассол (Кипр) – Сент-Джозеф (Гибралтар)

Шкендербеу (Албания) – Сан-Жулиа (Андорра)

Хеугессун (Норвегия) – Колрейн (Северная Ирландия)

Стьярнан (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Норрчепинг (Швеция) – Приштина (Косово)

АИК (Швеция) – Клаксвик (Фрарерские острова)

 

Жеребьевка 2 раунда квалификации Лиги Европы:

Партизани/Ботев – Бейтар/Вашаш

Железничар/Зета – АИК/Клаксвик

Хеугесунд/Колрайн – Лех/Пелистер

Аполлон (Кипр) – Заря/Сараево

АЕК Ларнака/Линкольн – Левадия/Корк Сити

Брондбю (Дания) – ВПС/Олимпия

Работнички/Тре Пенне – Динамо Минск/Рунавуйк

Кайрат/АТлантас – Шкендербеу/Сан-Жулия

Норрчепинг/Приштина – Сент-Джонстон/Тракай

Слован/Пюник – Люнгбю/Бангор Сити

Панионис (Греция) – Ширак/Горица

Хайдук (Хорватия) – Левски/Сутьеска

Стьярнан/Шемрок Роверс – Млада Болеслав (Чехия)

Зире/Дифферандж – Астра (Румыния)

Нымме Калью/Тросхавн – Видеотон/Бальзан

Маккаби Т-А/Тирана – Сюйнаюки/КР Рейкьявик

Чихура/Альтах – Динамо Брест (Беларусь)

Абердин (Шотландия) – Ордабасы/Широки Брег

Валетта/Фольгоре – Утрехт (Нидерланды)

Остерсунд (Швеция) – Галатасарай (Турция)

Ференцварош/Еглава – Мидтьюлланд/Дерри Сити

Войводина/Ружомберок – Бранн (Норвегия)

Младость/Интер – Фола/Милсами

Штурм Грац (Австрия) – Младость Подгорица/Гандзасар

Крузейдерс/Лиепая – Шахтер/Судува

Бала Таун/Вадуц – Оддс/Баллимена Юнайтед

Дачия/Шкендия – Коханс-Ки/ХИК

Габала – Ягеллония/Динамо Батуми

Вентспилс/Валур Рейкьявик – Домжале/Флора

Тренчин/Торпедо – Бней Иуда (Т-А, Израиль)

Рейнджерс/Прогресс Недеркорн – АЕЛ Лимассол/Сент-Джозеф

Иртыш/Дунав – Црвена Звезда/Флориана

Санта-Колома/Осиек – Люцерн (Швейцария)
футбол, жеребьевка, Лига Европы

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Источник:

UEFA.com

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