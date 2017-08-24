Стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов
"Горняки" начнут с "Наполи" дома, а завершат группу матчем с "МанСити"
Донецкий "Шахтер" будет играть в группе F Лиги чемпионов. Соперниками "оранжево-черных" стали "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия).
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Групповой этап состоит из шести поединков. Даты матчей:
1-й тур. 13 сентября. "Шахтер" – "Наполи"
2-й тур. 26 сентября. "Манчестер Сити" – "Шахтер"
3-й тур. 17 октября. "Фейеноорд" – "Шахтер"
4-й тур. 1 ноября. "Шахтер" – "Фейеноорд"
5-й тур. 21 ноября. "Наполи" – "Шахтер"
6-й тур. 6 декабря. "Шахтер" – "Манчестер Сити"
Домашние матчи в Лиге чемпионов "Шахтер" будет проводить в Харькове на стадионе "Металлист".
Также во время торжественной церемонии жеребьевки были названы лучшие футболист и футболистка сезона, а также лучшие игроки по амплуа по итогам прошлой Лиги чемпионов.
А немного ранее "горняки" поздравили Украину с Днем Независимости.
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