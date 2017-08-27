Старший брат Месси угодил в ДТП в Аргентине

Сегодня, 14:10

Матиас Месси попал в аварию из-за скользкого асфальта и отделался легкими повреждениями

Лео и Матиас Месси. Фото Twitter
Лео и Матиас Месси. Фото Twitter

Старший брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас попал в аварию.

По информации Infobae, ДТП произошло в аргентинском Росарио – родном городе для Месси. Матиас получил незначительные повреждения. По предварительной версии, авария могла случиться из-за скользкого асфальта.

Напомним, что вчера в выездном матче второго тура чемпионата Испании против "Алавеса" Лео Месси не смог забить пенальти, после чего оформил дубль и стал героем матча. Аргентинский форвард ждет пополнения в семье: скоро он сравняется с Роналду по количеству детей.
ДТП, Барселона, Лионель Месси

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Источник:

gazeta.ru

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