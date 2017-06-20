Суд над Криштиану Роналду начнется 31 июля

Сегодня, 19:23

Футболиста обвиняют в неуплате налогов на сумму 14,7 млн

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду 31 июля появится в испанском суде, где даст показания по делу о неуплате налогов. 

Испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.

Футболист обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.
футбол, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

Championat.ru

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