Суд над Криштиану Роналду начнется 31 июля

Футболиста обвиняют в неуплате налогов на сумму 14,7 млн

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду 31 июля появится в испанском суде, где даст показания по делу о неуплате налогов.

Испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.

Футболист обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.