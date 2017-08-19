"Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4. Видео голов и обзор матча
Голы и лучшие моменты матча Премьер-лиги "Суонси" – "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" во втором туре чемпионата Англии разгромил "Суонси" со счетом 4:0. Голами отметились Эрик Байи, Ромелу Лукаку, Поль Погба и Антони Мартиаль.
Напомним, что английский клуб проиграл "Реалу" матч за Суперкубок УЕФА (1:2). После того матча Моуринью подарил свою медаль болельщику.
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"Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4
Голы: Байи (45), Лукаку (80), Погба (82), Мартиаль (84)
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