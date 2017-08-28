Сын Клюйверта Шейн перешел из "ПСЖ" в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Шейн Клюйверт продолжит карьеру в "Барселоне".

Сын известного голландского форварда Патрика Клюйверта, до лета 2017 года работавшего спортивным директором парижан, присоединился к детской команде каталонцев и будет выступать за 9-летних.

В июле Шейн Клюйверт стал самым молодым спортсменом в истории Голландии, подписавшим контракт с производителем спортивной атрибутики.

Напомним, старший сын Клюйверта, 18-летний Джастин, выступает за "Аякс".