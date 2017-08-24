"Тоттенхэм" приобрел за 40 миллионов евро финалиста Лиги Европы

Сегодня, 14:00

Давинсон Санчес уже получил разрешение на работу в Англии и прошел медобследование

Давинсон Санчес. Фото ФК &quot;Тоттенхэм&quot;
Давинсон Санчес. Фото ФК "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" подписал контракт с защитником амстердамского "Аякса" Давинсоном Санчесом, информирует официальный сайт "шпор".

21-летний бек, получив разрешение на работу в Англии и пройдя медобследование, заключил со своим новым клубом соглашение сроком на шесть лет.

В "Тоттенхэме" колумбиец будет играть под номером "6". Трансфер Санчеса обошелся "шпорам" в 40 миллионов евро.

Напомним, во втором туре Премьер-лиги "шпоры" в лондонском дерби уступили "Челси".

"Аякс" ранее интересовался украинским защитником Эдуардом Соболем, который в итоге оказался в "Славии". Летом команду покинул главный тренер Петер Бос, возглавивший дортмундскую "Боруссию".
футбол, Тоттенхэм, Аякс Амстердам, Давинсон Санчес

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Источник:

soccernews.ru

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