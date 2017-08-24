"Тоттенхэм" приобрел за 40 миллионов евро финалиста Лиги Европы

Давинсон Санчес уже получил разрешение на работу в Англии и прошел медобследование

Лондонский "Тоттенхэм" подписал контракт с защитником амстердамского "Аякса" Давинсоном Санчесом, информирует официальный сайт "шпор".

21-летний бек, получив разрешение на работу в Англии и пройдя медобследование, заключил со своим новым клубом соглашение сроком на шесть лет.

В "Тоттенхэме" колумбиец будет играть под номером "6". Трансфер Санчеса обошелся "шпорам" в 40 миллионов евро.

Напомним, во втором туре Премьер-лиги "шпоры" в лондонском дерби уступили "Челси".

"Аякс" ранее интересовался украинским защитником Эдуардом Соболем, который в итоге оказался в "Славии". Летом команду покинул главный тренер Петер Бос, возглавивший дортмундскую "Боруссию".