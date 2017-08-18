Украинка Екатерина Монзуль будет судить мужской чемпионат мира по футболу
Женщины-арбитры будут работать на юношеском мундиале
Международная федерация футбола (ФИФА) впервые предоставила женщинам право судить матчи официального турнира среди мужских команд, включив семь женщин-рефери в список арбитров юношеского чемпионата мира.
ФИФА в пятницу объявила список из 21 бригады арбитров, которым предстоит обслуживать матчи юношеского чемпионата мира (игроки не старше 17 лет), который пройдет в Индии 6-28 октября. Судьи представляют все шесть входящих в ФИФА конфедераций.
"ФИФА также выбрала семь резервных арбитров, но есть небольшая особенность: впервые в истории женщины-рефери назначены на мужской турнир. Результаты и успехи, достигнутые в ходе совместной подготовки, показали, что пришло время лучшим представителям женского судейского корпуса обслуживать турниры с участием мужских команд наравне со своими коллегами-мужчинами", – говорится в сообщении.
В число назначенных на турнир резервных арбитров вошла украинка Екатерина Монзуль.
Напомним, что вчера ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года.
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