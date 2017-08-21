Украинский футболист потерял сознание в матче на Универсиаде

Андрей Бусько был доставлен в больницу с поединка против Кореи

Полузащитник студенческой сборной Украины Андрей Бусько во время матча против Южной Кореи (0:5) на Универсиаде-2017 потерял сознание прямо на футбольном поле.

На 80-й минуте нашему игроку стало плохо, и он упал прямо на поле. Рефери долго не останавливал игру. Позже около 15 минут хавбек лежал в окружении игроков и врачей, так как машина скорой помощи не могла заехать на стадион из-за затруднительного въезда.

К счастью, Андрей пришел в себя и позже был таки доставлен в больницу.

Напомним, что первую золотую медаль для Украины на Универсиаде завоевал пловец Михаил Романчук.