В Бундеслиге впервые назначили пенальти после просмотра видеоповтора

Вчера, 11:22

Рефери подсказали о нарушении правил в матче "Бавария" – "Байер"

Пенальти в ворота &quot;Байера&quot;. Фото Twitter
Пенальти в ворота "Байера". Фото Twitter

Главный арбитр матча 1 тура чемпионата Германии "Бавария" – "Байер" Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота гостей на 52-й минуте встречи. Однако сделал он это только лишь после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Форварда мюнхенцев Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.

Напомним, что перед стартом сезона футбольная лига Германии создала в Кельне специальный центр для видеоарбитров (ВАР), где в зале площадью примерно 100 квадратных метров размещаются видеоассистенты, работающие на матчах.

"Бавария" выиграла матч у "Байера" – 3:1.
футбол, чемпионат Германии, Бавария

Вы сейчас просматриваете новость "В Бундеслиге впервые назначили пенальти после просмотра видеоповтора". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования