В Бундеслиге впервые назначили пенальти после просмотра видеоповтора

Главный арбитр матча 1 тура чемпионата Германии "Бавария" – "Байер" Тобиас Штилер назначил пенальти в ворота гостей на 52-й минуте встречи. Однако сделал он это только лишь после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Форварда мюнхенцев Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.

Напомним, что перед стартом сезона футбольная лига Германии создала в Кельне специальный центр для видеоарбитров (ВАР), где в зале площадью примерно 100 квадратных метров размещаются видеоассистенты, работающие на матчах.

"Бавария" выиграла матч у "Байера" – 3:1.