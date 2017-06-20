В Казани к Кубку конфедераций создали блюдо "матчапури"

В его приготовлении используется 11 перепелиных яиц, что символизирует 11 игроков в команде

Сеть грузинских кафе в Казани специально к Кубку конфедераций-2017 создала новое блюдо "матчапури". Оно представляет собой хачапури в форме футбольного мяча. Вместо куриного яйца в его приготовлении используется 11 перепелиных, что символизирует 11 игроков в футбольной команде.

В Казани уже состоялся один матч Кубка конфедераций – Португалия и Мексика сыграли вничью (2:2). Также в городе пройдут игры Германия – Чили (22 июня), Мексика – Россия (24 июня) и полуфинал (28 июня).