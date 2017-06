В Киеве ультрас из Харькова сорвали финал аматорского чемпионата Украины

Сегодня многие киевляне приходили в искреннее удивление – по улицам города расхаживали сотни людей в желто-синих футболках харьковского "Металлиста". Толпы футбольных болельщиков тянулись на главный стадион страны – НСК "Олимпийский", который принимал финал аматорского чемпионата Украины по футболу. В главном матче сезона сошлись победители Западной и Восточной групп – "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область) и "Металлист 1925" (Харьков). На весьма нерядовом для украинского футбола событии побывала и "Сегодня".



Образованный в августе прошлого года "Металлист 1925", по сути, в течение всего года пребывал под пристальным вниманием украинских СМИ.

Многие болельщики и журналисты продолжают ассоциировать новый проект с легендарным харьковским клубом, а учредители "Металлиста 1925", в свою очередь, при каждом удобном случае напоминают: их детище с тем, уже канувшим в Лету клубом, не связывает ничего.



"Это уже совсем другой клуб. Тот "Металлист", с теми огромными долгами, ушел в историю, которую мы чтим и помним. Эти долги на себя никто брать не будет и, наверное, никогда не возьмет. Если, конечно, что-то не изменится в законодательном плане или в чем-то другом… "Металлист 1925" же сейчас движется вперед", – рассказывал в одном из интервью гендиректор "1925-х" Владимир Линке.



Жизнь "Агробизнеса, основанного в том же 2016-м году, куда более размеренная. С исчезнувшими топ-клубами его имя никто не связывает, да и задачи в кратчайшие сроки выйти в Премьер-лигу в Волочиске не декларируют. При этом "Агробизнес" провел регулярный чемпионат внушительно, не проиграв ни одного из 20 матчей и оторвавшись от ближайшего преследователя, "Чайки" из Киевской области, на 11 очков. "Металлист 1925" же боролся за право выступить в финале до последнего тура. Впрочем, здесь стоит отметить, что финал аматорского чемпионата Украины – это лишь приятный бонус для команд, которые главные задачи в этом сезоне уже выполнили, завоевав право выступать в профессиональной лиге. "Металлист 1925", к слову, уже давно получил разрешительные документы, позволяющие в следующем сезоне играть во Второй лиге. Судьба "Агробизнеса" решалась в стенах ФФУ как раз в день финала, и накануне поединка стало известно о том, что клуб получил аттестат.



К финальной схватке оба клуба подготовились основательно. Поддержать родную команду на НСК "Олимпийский" пожаловала, на глаз, примерно четверть Волочиска (город населением меньше 20 тысяч, – прим. авт.). Из Харьковской области в столицу выехало 18 автобусов, из которых пять организовал клуб, а остальные 13 – районные администрации региона. С учетом местных нейтральных зрителей, финал аматорского чемпионата собрал вполне солидную живую аудиторию – около 8000 человек.



На футбольном поле интриги не получилось – после нескольких стартовых минут активности харьковчане все реже стали придумывать, как доставлять мяч поближе к чужим воротам. "Агробизнес" сыграл с четким расчетом на контратаки и ошибки защитников. Еще в первом тайме лидер команды и лучший бомбардир Николай Темнюк забил два мяча, воспользовавшись провалами обороны "Металлиста 1925". Во второй половине встречи "желто-синие" попытались было спасти положение и активнее начали идти вперед, но в итоге нарвались еще на две контратаки соперника. Счет для финала стал совсем уж неприличным – 0:4 и меньше всего это понравилось многочисленным харьковским ультрас, которые сначала заполнили дымом всю чашу стадиона, а затем ломанулись на разборки с активными болельщиками "Агробизнеса" (для понимания – соотношения сил было примерно 300 на 25 "в пользу" харьковчан, прим. авт.). Дальше больше: многочисленная группа ультрас направилась в сторону собственных любимцев, которые уже не имели никакого желания продолжать этот абсурд и попросту скрылись в подтрибунном помещении. Таким образом, на 85-й минуте арбитр дал финальный свисток, а диктор по стадиону объявил о завершении матча.



Спустя 15 минут, когда на арене остались лишь стюарды и журналисты, команды вернулись на поле, где "Агробизнес" получил свой кубок чемпиона из рук президента ФФУ Андрея Павелко, а "Металлист 1925" – серебряные медали. Все происходило так же, как и у профессионалов – конфетти, We are the champions и безграничная радость победителей. Сегодня они – чемпионы, но уже через несколько недели их ждут новый вызов – третий по статусу профессиональный дивизион страны.