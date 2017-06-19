В "Реале" считают, что покинуть команду Роналду подговаривает бывший одноклубник

Сегодня, 19:21

Пепе зовет обладателя "Золотого мяча" за собой в "ПСЖ"

Криштиану Роналду. Фото realmadrid.com
Криштиану Роналду. Фото realmadrid.com

Футболисты мадридского "Реала" считают, что на желание нападающего Криштиану Роналду покинуть клуб повлиял не кто иной, как защитник Пепе, который может перейти в "ПСЖ".

Последний предложил своему партнеру по сборной Португалии последовать его примеру и пополнить ряды парижского клуба.

Как сообщает Onda Cero, Пепе, в частности, сказал Роналду, что "Королевский клуб" не защищает его в надлежащей мере, имея в виду обвинения испанской прокуратуры в адрес Роналду.

Последний обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. Согласно информации источника, у самого Пепе в последнее время были не лучшие отношения со многими партнерами по команде. В "Реале" считают, что Пепе воспользовался ситуацией и подговаривает Роналду покинуть испанский гранд.

Пепе недоволен отношением "Реала" к нему. Он добивался двухлетнего продления контракта, а ему предложили лишь годичную пролонгацию. В итоге португалец покинул клуб по окончании сезона.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Пепе

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