Впервые на крупных футбольных турнирах гол отменили после просмотра повтора

Вчера, 19:02

Исторический момент: видеоарбитр отменил гол Португалии на Кубке конфедераций-2017

Португалия играет с Мексикой. Фото AFP
Португалия играет с Мексикой. Фото AFP

Сборная Португалии в матче Кубка конфедераций-2017 против Мексики в Казани на 21-й минуте в ходе атаки поразила ворота соперника.

Однако после консультации с видеоассистентом главный арбитр встречи Нестор Питана взятие ворот отменил, определив положение "вне игры".

Таким образом, впервые на крупных турнирах главный арбитр воспользовался подсказкой коллег, посмотревших видеоповтор.

Первый гол! но его отменили(

Публикация от Артур Мустаев (@artur_mustayev)

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СЭ

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