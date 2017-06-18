Впервые на крупных футбольных турнирах гол отменили после просмотра повтора

Сборная Португалии в матче Кубка конфедераций-2017 против Мексики в Казани на 21-й минуте в ходе атаки поразила ворота соперника.

Однако после консультации с видеоассистентом главный арбитр встречи Нестор Питана взятие ворот отменил, определив положение "вне игры".

Таким образом, впервые на крупных турнирах главный арбитр воспользовался подсказкой коллег, посмотревших видеоповтор.