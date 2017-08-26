"Ювентус" обыграл "Дженоа", проигрывая 0:2

Туринский "Ювентус" нанес поражение "Дженоа" во втором туре чемпионата Италии, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Встреча в Генуе в субботу завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых хет-трик оформил Пауло Дибала (14-я, 45+4-я (с пенальти) и 90+2-я минуты), на 62-й отличился Хуан Куадрадо. Полузащитник туринцев Миралем Пьянич на 1-й минуте отправил мяч в свои ворота, у "Дженоа" гол забил Андрей Галабинов (7-я, с пенальти).

В другом матче дня "Беневенто" проиграл дома "Болонье" – 0:1.

Напомним, что в апреле Пауло Дибала продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года, хотя на футболиста, по данным СМИ, претендовали "Барселона" и "Реал".