Защитник "Барселоны" оказывал первую помощь пострадавшим от теракта

Защитник "Барселоны" Лука Динь принял участие в оказании первой помощи пострадавшим во время теракта в столице Каталонии, который произошел 17 августа.

Как пишет испанский интернет-портал Marca, теракт случился возле дома французского футболиста. Динь взял воду и полотенца и спустился на площадь, чтобы вместе с добровольцами оказывать первую помощь пострадавшим.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Мать 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, подозреваемого в совершении теракта в центре Барселоны, призвала своего сына сдаться властям.

Ранее испанский пловец почтил жертв терактов в одиночку, после того, как ему отказали организаторы соревнований.