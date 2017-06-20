Жена футболиста Лучкевича продемонстрировала свою красоту на фоне античных развалин
Во время отдыха пара отправилась на экскурсию в античный город Иераполь
Жена футболиста молодежной сборной Украины и бельгийского "Стандарда" Валерия Лучкевича Анна во время отдыха не только нежилась на пляже, но и успела посетить исторические достопримечательности.
Девушка вместе с футболистом отправилась на экскурсию в Иераполь – античный город, развалины которого находятся в 17 км от турецкого города Денизли. Сейчас он носит название Памуккале.
Анна на своей странице показала красивые виды одной из достопримечательностей Турции, а также не упустила шанс продемонстрировать собственную красоту на фоне античных развалин.
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