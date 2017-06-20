Жена Морозюка в крохотном купальнике отдыхает на фоне скалы

Сегодня, 18:43

Супруга футболиста "Динамо"  похвасталась идеальным телом

Инна Морозюк. Фото Instagram
Инна Морозюк. Фото Instagram

Жена футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозка Инна снова порадовала своих подписчиков в Instagram пикантным фото из отпуска.

На этот раз девушка сфотографировалась на фоне скалы в крохотном купальнике. Также супруга футболиста пообещала в будущем "засыпать ленту" своими фото из отдыха.

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футбол, Николай Морозюк, WAGs

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