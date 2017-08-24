Знаменитому бразильскому защитнику Роберто Карлосу грозит тюремный срок

Сегодня, 12:21

Бразильский футболист обвиняется в неуплате алиментов

Роберто Карлос. Фото AFP
Роберто Карлос. Фото AFP

Бывший защитник "Реала" и "Анжи" Роберто Карлос на три месяца может оказаться за решеткой, утверждает Efe. Тюремный срок грозит 44-летнему бразильцу за задержки с выплатой алиментов двум его детям.

Департамент юстиции Рио-де-Жанейро распорядился о тюремном заключении Роберто Карлоса. Бразилец должен около 20 тысяч долларов своей бывшей подруге и матери двух его детей Барбаре Тулер. Посол "Реала" в Азии и Океании просрочил выплату алиментов, объяснив это финансовыми трудностями.

Напомним, что недавно Роберто Карлос стал отцом в девятый раз. Его нынешняя жена Мариана Лукон родила дочку.

В начале июня Карлос подал в суд на телеканал, обвинивший футболиста в употреблении допинга.
футбол, Роберто Карлос

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СЭ

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