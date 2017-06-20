Чемпион мира в Формуле-1 Себастьян Феттель рассказал, почему он не пользуется соцсетями

Сегодня, 13:54

У гонщика нет надобности рассказывать всем о своей жизни

Себастьян Феттель. Фото AFP
Себастьян Феттель. Фото AFP

Четырехкратный чемпион мира в Формуле-1, пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, почему у него нет аккаунтов в социальных сетях.

"Я просто не понимаю, почему вы должны постоянно рассказывать всем, что вы делаете, где находитесь, с кем вы. У меня просто нет этой необходимости, но в то же время я не виню людей, если они постоянно говорят о себе. Я думаю, что я вырос в поколении, которое стеснялось фотографироваться и смотреть на себя со стороны", – рассказал Феттель в эфире немецкого телеканала RTL.
гонщик, Формула-1, Себастьян Феттель

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Источник:

Championat.ru

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