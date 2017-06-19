Команда Джеки Чана выиграла гонку "24 часа Ле-Мана"

Известный голливудский актер Джеки Чан поздравил свою гоночную команду с победой в "24 часах Ле-Мана" в классе LMP2 (частные команды). Экипаж в составе Хо Пин Туна, Оливера Джарвиса и Лорена Томаса финишировал на втором месте в абсолюте и на первом в классе LMP2.

"Поздравляю свою гоночную команду. Это первая победа в истории для китайской команды в "Ле-Мане". Вы, парни, являетесь моими героями. К сожалению, я занят и не смог приехать, чтобы отпраздновать вместе с вами прямо сейчас. Мы отпразднуем победу, когда вы вернетесь домой", – заявил Джеки Чан.