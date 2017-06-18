Команда "Порше" в третий раз подряд выиграла гонку "24 часа Ле Мана"

Команда "Порше" в 19-й раз в истории и в третий раз подряд победила в старейшей автомобильной гонке на выносливость "24 часа Ле Мана", которая проходит ежегодно недалеко от одноименного французского города.

В воскресенье команда "Порше" в составе Тимо Бернхарда, Брендона Хартли и Эрла Бамбера, представляющая класс LMP1, показала лучший результат в абсолютном зачете, опередив ближайших преследователей из Jackie Chan DC Racing (Оливер Джарвис, Хо-Пин Тун, Тома Лоран) на круг. Команда известного актера Джеки Чана стала лучшей в классе прототипов LMP2. Третье место в гонке с отставанием от победителя в три круга заняла команда Vaillante Rebellion (Нельсон Пике-младший, Давид Хайнемайер Ханссон, Матиас Беш), также представляющая класс LMP2.

В своих классах лучшими стали Porsche (LMP1), Jackie Chan DC Racing (LMP2), Aston Martin Racing (GTE Pro), JMW Motorsport (GTE Am).