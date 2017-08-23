"Макларен" продлил контракт с гонщиком Формулы-1, заработавшим за сезон одно очко

Бельгийский гонщик Стоффель Вандорн продолжит выступать за "Макларен" в следующем сезоне чемпионата Формулы-1, сообщается на официальном сайте британской команды.

Вандорн, которому в марте исполнилось 25 лет, в нынешнем сезоне набрал одно очко в 11 гонках.

"Я считаю Стоффеля суперталантом, он будущий чемпион Формулы-1, поэтому я всегда был непреклонен – он должен выступать за нас многие годы", – заявил исполнительный директор McLaren Technology Group Зак Браун.

Ранее сообщалось, что Вьетнам может заменить в календаре Формулы-1 Гран-при Малайзии, а в программу "Королевских гонок" может вернуться Гран-при Аргентины.

Напомним, ранее стало известно, что гонщики Формулы-1 будут обливаться шампанским по 3 тысячи долларов за бутылку.