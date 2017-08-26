Самая горячая фанатка Формулы-1 Кристина Риордан

Гонки класса Формулы-1 – одни из самых популярных в мире. Но, как и многие виды спорта, "Королевские гонки" не могут обойтись без представительниц прекрасного пола.

Перед стартом каждой гонки многомиллионную армию зрителей развлекают очаровательные grid girls – девушки, которые выводят гонщиков на стартовые позиции. Представляем одну из самых горячих – модель и актрису Кристину Риордан.

Отметим, что в этом сезоне Формулы-1 участвует девушка-пилот Татьяна Кальдерон. Правда, испанка пока только занимает должность пилота по развитию "Заубер", но в будущем может стать шестой женщиной, принявшей участие в этапе Формулы-1.

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