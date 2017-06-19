Стал известен календарь Формулы-1 на 2018 год
Гран-при Франции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь Формулы-1 на сезон-2018.
В следующем сезоне ожидается 21 этап, но Гран-при Китая и Сингапура будут подтверждены позднее владельцами коммерческих прав.
Главные особенности нового календаря: перенос Гран-при Азербайджана с июня на апрель, Гран-при России – с начала мая на конец сентября, а также возвращение Гран-при Франции, который по традиции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии.
|Дата
|Город
|Страна
|25 марта
|Мельбурн
|Австралия
|8 апреля
|Шанхай
|Китай
|15 апреля
|Сахир
|Бахрейн
|29 апреля
|Баку
|Азербайджан
|13 мая
|Барселона
|Испания
|27 мая
|Монако
|Монако
|10 июня
|Монреаль
|Канада
|24 июня
|Ле-Кастелле
|Франция
|1 июля
|Шпильберг
|Австрия
|8 июля
|Сильверстоун
|Великобритания
|22 июля
|Хоккенхайм
|Германия
|29 июля
|Будапешт
|Венгрия
|26 августа
|Спа-Франкоршам
|Бельгия
|2 сентября
|Монца
|Италия
|16 сентября
|Сингапур
|Сингапур
|30 сентября
|Сочи
|Россия
|7 октября
|Сузука
|Япония
|21 октября
|Остин
|США
|28 октября
|Мехико
|Мексика
|11 ноября
|Сан-Паулу
|Бразилия
|25 ноября
|Яс-Марина
|Абу-Даби
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