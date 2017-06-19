Стал известен календарь Формулы-1 на 2018 год

Сегодня, 19:37

Гран-при Франции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии

Фото AFP
Фото AFP

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь Формулы-1 на сезон-2018.

В следующем сезоне ожидается 21 этап, но Гран-при Китая и Сингапура будут подтверждены позднее владельцами коммерческих прав.

Главные особенности нового календаря: перенос Гран-при Азербайджана с июня на апрель, Гран-при России – с начала мая на конец сентября, а также возвращение Гран-при Франции, который по традиции пройдет перед гонками в Австрии, Великобритании и Германии.

ДатаГородСтрана
 25 марта   Мельбурн  Австралия
 8 апреля  Шанхай  Китай
 15 апреля  Сахир  Бахрейн
 29 апреля  Баку  Азербайджан
 13 мая  Барселона Испания 
 27 мая Монако  Монако
10 июня  Монреаль  Канада 
 24 июня  Ле-Кастелле Франция 
1 июля  Шпильберг  Австрия 
8 июля   Сильверстоун Великобритания 
22 июля  Хоккенхайм  Германия 
29 июля  Будапешт  Венгрия 
26 августа   Спа-Франкоршам Бельгия 
 2 сентября  Монца Италия 
 16 сентября Сингапур  Сингапур 
30 сентября  Сочи  Россия 
7 октября   Сузука  Япония
21 октября  Остин   США
 28 октября  Мехико Мексика 
11 ноября   Сан-Паулу Бразилия 
25 ноября  Яс-Марина   Абу-Даби
Формула-1

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