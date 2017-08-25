Стартовал Гран-при Бельгии: первую тренировку выиграл Кими Райкконен

Сегодня, 13:23

Кими Райкконен стал лучшим в первой практике на Гран-при Бельгии в Формуле-1

Болид Кими Райкконена. Фото twitter.com/ScuderiaFerrari
Болид Кими Райкконена. Фото twitter.com/ScuderiaFerrari

Пилот команды "Феррари" Кими Райкконен стал лучшим в первой свободной практике на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 – Гран-при Бельгии.

Финн прошел по трассе автодрома "Спа Франкоршам" 13 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 45,502 секунды. Второе время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,053 секунды; 19 кругов), третье – партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель (+0,145; 13).

Вторая свободная практика пройдет позднее в пятницу. Квалификация состоится в субботу, гонка – в воскресенье.

Результаты первой тренировки Гран-при Бельгии:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Райкконен Ferrari 1:45.502 - 13
2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:45.555 0.053 19
3. С.Феттель Ferrari 1:45.647 0.145 13
4. М.Ферстаппен Red Bull 1:46.302 0.800 18
5. Д.Риккардо Red Bull 1:46.352 0.850 22
6. В.Боттас Mercedes 1:46.424 0.922 20
7. К.Сайнс Toro Rosso 1:47.446 1.944 22
8. Э.Окон Force India 1:47.670 2.168 27
9. Д.Квят Toro Rosso 1:47.851 2.349 20
10. С.Вандорн McLaren 1:47.865 2.363 18
11. Д.Палмер Renault 1:47.930 2.428 14
12. Н.Хюлкенберг Renault 1:48.037 2.535 15
13. Ф.Алонсо McLaren 1:48.252 2.750 18
14. C.Перес Force India 1:48.452 2.950 19
15. Л.Стролл Williams 1:48.541 3.039 24
16. К.Магнуссен Haas 1:48.615 3.113 20
17. Р.Грожан Haas 1:48.626 3.124 20
18. М.Эриксон Sauber 1:50.160 4.658 21
19. П.Верляйн Sauber 1:51.263 5.761 13
20. Ф.Масса Williams без времени 3

Напомним, что предыдущий этап Формулы-1 – Гран-при Венгрии – выиграл Себастьян Феттель.
Формула-1, Гран-при Бельгии, Кими Райкконен

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Источники:

Сегодня|Спорт, F1News

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