Стартовал Гран-при Бельгии: первую тренировку выиграл Кими Райкконен

Кими Райкконен стал лучшим в первой практике на Гран-при Бельгии в Формуле-1

Пилот команды "Феррари" Кими Райкконен стал лучшим в первой свободной практике на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 – Гран-при Бельгии.

Финн прошел по трассе автодрома "Спа Франкоршам" 13 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 45,502 секунды. Второе время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,053 секунды; 19 кругов), третье – партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель (+0,145; 13).

Вторая свободная практика пройдет позднее в пятницу. Квалификация состоится в субботу, гонка – в воскресенье.

Результаты первой тренировки Гран-при Бельгии:

Пилот Команда Время Разница Круги 1. К.Райкконен Ferrari 1:45.502 - 13 2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:45.555 0.053 19 3. С.Феттель Ferrari 1:45.647 0.145 13 4. М.Ферстаппен Red Bull 1:46.302 0.800 18 5. Д.Риккардо Red Bull 1:46.352 0.850 22 6. В.Боттас Mercedes 1:46.424 0.922 20 7. К.Сайнс Toro Rosso 1:47.446 1.944 22 8. Э.Окон Force India 1:47.670 2.168 27 9. Д.Квят Toro Rosso 1:47.851 2.349 20 10. С.Вандорн McLaren 1:47.865 2.363 18 11. Д.Палмер Renault 1:47.930 2.428 14 12. Н.Хюлкенберг Renault 1:48.037 2.535 15 13. Ф.Алонсо McLaren 1:48.252 2.750 18 14. C.Перес Force India 1:48.452 2.950 19 15. Л.Стролл Williams 1:48.541 3.039 24 16. К.Магнуссен Haas 1:48.615 3.113 20 17. Р.Грожан Haas 1:48.626 3.124 20 18. М.Эриксон Sauber 1:50.160 4.658 21 19. П.Верляйн Sauber 1:51.263 5.761 13 20. Ф.Масса Williams без времени 3

Напомним, что предыдущий этап Формулы-1 – Гран-при Венгрии – выиграл Себастьян Феттель.