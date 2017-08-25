Стартовал Гран-при Бельгии: первую тренировку выиграл Кими Райкконен
Кими Райкконен стал лучшим в первой практике на Гран-при Бельгии в Формуле-1
Пилот команды "Феррари" Кими Райкконен стал лучшим в первой свободной практике на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 – Гран-при Бельгии.
Финн прошел по трассе автодрома "Спа Франкоршам" 13 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 45,502 секунды. Второе время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,053 секунды; 19 кругов), третье – партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель (+0,145; 13).
Вторая свободная практика пройдет позднее в пятницу. Квалификация состоится в субботу, гонка – в воскресенье.
Результаты первой тренировки Гран-при Бельгии:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. К.Райкконен
|Ferrari
|1:45.502
|-
|13
|2. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:45.555
|0.053
|19
|3. С.Феттель
|Ferrari
|1:45.647
|0.145
|13
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:46.302
|0.800
|18
|5. Д.Риккардо
|Red Bull
|1:46.352
|0.850
|22
|6. В.Боттас
|Mercedes
|1:46.424
|0.922
|20
|7. К.Сайнс
|Toro Rosso
|1:47.446
|1.944
|22
|8. Э.Окон
|Force India
|1:47.670
|2.168
|27
|9. Д.Квят
|Toro Rosso
|1:47.851
|2.349
|20
|10. С.Вандорн
|McLaren
|1:47.865
|2.363
|18
|11. Д.Палмер
|Renault
|1:47.930
|2.428
|14
|12. Н.Хюлкенберг
|Renault
|1:48.037
|2.535
|15
|13. Ф.Алонсо
|McLaren
|1:48.252
|2.750
|18
|14. C.Перес
|Force India
|1:48.452
|2.950
|19
|15. Л.Стролл
|Williams
|1:48.541
|3.039
|24
|16. К.Магнуссен
|Haas
|1:48.615
|3.113
|20
|17. Р.Грожан
|Haas
|1:48.626
|3.124
|20
|18. М.Эриксон
|Sauber
|1:50.160
|4.658
|21
|19. П.Верляйн
|Sauber
|1:51.263
|5.761
|13
|20. Ф.Масса
|Williams
|без времени
|3
Напомним, что предыдущий этап Формулы-1 – Гран-при Венгрии – выиграл Себастьян Феттель.
Вы сейчас просматриваете новость "Стартовал Гран-при Бельгии: первую тренировку выиграл Кими Райкконен". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии