Сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика

Сегодня, 15:16

Мик Шумахер сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии


Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Мик Шумахер. Фото AFP

Сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик проехал за рулем чемпионского болида своего отца перед стартом гонки на Гран-при Бельгии.

Шумахер-младший, который участвует в чемпионате Формулы-3, проехал по трассе в Спа на Benetton-Ford B194, на котором его отец победил в сезоне 1994 года. По информации СМИ, машина хранилась в музее Михаэля Шумахера, но временно была передана сыну гонщика для проведения тестов.

Заезд Шумахера-младшего посвящен 25-й годовщине первой победы Михаэля Шумахера в Спа, которая стала первой в его карьере. Сама гонка Гран-при Бельгии началась в воскресенье в 15:00 по киевскому времени.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива. Эксперты считают, что Шумахер уже никогда не станет прежним.

Гран-при Бельгии, Михаэль Шумахер, Мик Шумахер

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Источники:

РСпорт, AFP

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