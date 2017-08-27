Сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика

Мик Шумахер сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии

Сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик проехал за рулем чемпионского болида своего отца перед стартом гонки на Гран-при Бельгии.

Шумахер-младший, который участвует в чемпионате Формулы-3, проехал по трассе в Спа на Benetton-Ford B194, на котором его отец победил в сезоне 1994 года. По информации СМИ, машина хранилась в музее Михаэля Шумахера, но временно была передана сыну гонщика для проведения тестов.

Заезд Шумахера-младшего посвящен 25-й годовщине первой победы Михаэля Шумахера в Спа, которая стала первой в его карьере. Сама гонка Гран-при Бельгии началась в воскресенье в 15:00 по киевскому времени.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива. Эксперты считают, что Шумахер уже никогда не станет прежним.