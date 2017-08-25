Вторую практику перед Гран-при Бельгии выиграл Льюис Хэмилтон

Сегодня, 17:35

Хэмилтон стал лучшим во второй практике на этапе "Ф-1" Гран-при Бельгии, Квят – 15-й

Болид Льюиса Хэмилтона. Фото twitter.com/MercedesAMGF1
Болид Льюиса Хэмилтона. Фото twitter.com/MercedesAMGF1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.

В пятницу на трассе в Спа Хэмилтон проехал один из своих кругов за 1 минуту 44,753 секунды. Вторым стал Кими Райкконен из "Феррари" (+0,262 секунды), третьим – другой гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас (+0,427).

Третья практика и квалификация на Гран-при Бельгии пройдут в субботу, гонка – в воскресенье.

Результаты второй практики Гран-при Бельгии:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:44.753 - 17
2. К.Райкконен Ferrari 1:45.015 0.262 21
3. В.Боттас Mercedes 1:45.180 0.427 17
4. М.Ферстаппен Red Bull 1:45.225 0.472 16
5. С.Феттель Ferrari 1:45.235 0.482 20
6. Д.Риккардо Red Bull 1:46.072 1.319 15
7. Н.Хюлкенберг Renault 1:46.441 1.688 24
8. Э.Окон Force India 1:46.473 1.720 19
9. К.Сайнс Toro Rosso 1:46.561 1.808 19
10. Д.Палмер Renault 1:46.670 1.917 23
11. Ф.Алонсо McLaren 1:46.743 1.990 20
12. C.Перес Force India 1:46.984 2.231 18
13. Р.Грожан Haas 1:47.285 2.532 15
14. С.Вандорн McLaren 1:47.303 2.550 17
15. Д.Квят Toro Rosso 1:47.450 2.697 12
16. К.Магнуссен Haas 1:47.556 2.803 15
17. Л.Стролл Williams 1:47.861 3.108 13
18. М.Эриксон Sauber 1:49.214 4.461 12
19. П.Верляйн Sauber 1:49.725 4.972 18

Напомним, что ранее в первой сессии свободных заездов Гран-при Бельгии лучшее время показал Кими Райкконен.
гонщик, Формула-1, Гран-при Бельгии, Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен

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Источники:

Сегодня|Спорт, F1News

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