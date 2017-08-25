Вторую практику перед Гран-при Бельгии выиграл Льюис Хэмилтон

Хэмилтон стал лучшим во второй практике на этапе "Ф-1" Гран-при Бельгии, Квят – 15-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.

В пятницу на трассе в Спа Хэмилтон проехал один из своих кругов за 1 минуту 44,753 секунды. Вторым стал Кими Райкконен из "Феррари" (+0,262 секунды), третьим – другой гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас (+0,427).

Третья практика и квалификация на Гран-при Бельгии пройдут в субботу, гонка – в воскресенье.

Результаты второй практики Гран-при Бельгии:

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:44.753 - 17 2. К.Райкконен Ferrari 1:45.015 0.262 21 3. В.Боттас Mercedes 1:45.180 0.427 17 4. М.Ферстаппен Red Bull 1:45.225 0.472 16 5. С.Феттель Ferrari 1:45.235 0.482 20 6. Д.Риккардо Red Bull 1:46.072 1.319 15 7. Н.Хюлкенберг Renault 1:46.441 1.688 24 8. Э.Окон Force India 1:46.473 1.720 19 9. К.Сайнс Toro Rosso 1:46.561 1.808 19 10. Д.Палмер Renault 1:46.670 1.917 23 11. Ф.Алонсо McLaren 1:46.743 1.990 20 12. C.Перес Force India 1:46.984 2.231 18 13. Р.Грожан Haas 1:47.285 2.532 15 14. С.Вандорн McLaren 1:47.303 2.550 17 15. Д.Квят Toro Rosso 1:47.450 2.697 12 16. К.Магнуссен Haas 1:47.556 2.803 15 17. Л.Стролл Williams 1:47.861 3.108 13 18. М.Эриксон Sauber 1:49.214 4.461 12 19. П.Верляйн Sauber 1:49.725 4.972 18

Напомним, что ранее в первой сессии свободных заездов Гран-при Бельгии лучшее время показал Кими Райкконен.