Вторую практику перед Гран-при Бельгии выиграл Льюис Хэмилтон
Хэмилтон стал лучшим во второй практике на этапе "Ф-1" Гран-при Бельгии, Квят – 15-й
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.
В пятницу на трассе в Спа Хэмилтон проехал один из своих кругов за 1 минуту 44,753 секунды. Вторым стал Кими Райкконен из "Феррари" (+0,262 секунды), третьим – другой гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас (+0,427).
Третья практика и квалификация на Гран-при Бельгии пройдут в субботу, гонка – в воскресенье.
Результаты второй практики Гран-при Бельгии:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:44.753
|-
|17
|2. К.Райкконен
|Ferrari
|1:45.015
|0.262
|21
|3. В.Боттас
|Mercedes
|1:45.180
|0.427
|17
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:45.225
|0.472
|16
|5. С.Феттель
|Ferrari
|1:45.235
|0.482
|20
|6. Д.Риккардо
|Red Bull
|1:46.072
|1.319
|15
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault
|1:46.441
|1.688
|24
|8. Э.Окон
|Force India
|1:46.473
|1.720
|19
|9. К.Сайнс
|Toro Rosso
|1:46.561
|1.808
|19
|10. Д.Палмер
|Renault
|1:46.670
|1.917
|23
|11. Ф.Алонсо
|McLaren
|1:46.743
|1.990
|20
|12. C.Перес
|Force India
|1:46.984
|2.231
|18
|13. Р.Грожан
|Haas
|1:47.285
|2.532
|15
|14. С.Вандорн
|McLaren
|1:47.303
|2.550
|17
|15. Д.Квят
|Toro Rosso
|1:47.450
|2.697
|12
|16. К.Магнуссен
|Haas
|1:47.556
|2.803
|15
|17. Л.Стролл
|Williams
|1:47.861
|3.108
|13
|18. М.Эриксон
|Sauber
|1:49.214
|4.461
|12
|19. П.Верляйн
|Sauber
|1:49.725
|4.972
|18
Напомним, что ранее в первой сессии свободных заездов Гран-при Бельгии лучшее время показал Кими Райкконен.
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